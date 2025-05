Novo tremor de terra é registrado em Sonora em 24h

Município de Sonora / Prefeitura Municipal

Em menos de 24 horas, o município de Sonora registrou dois tremores de terra. O último foi registrado por volta de 9h20 de terça-feira (13).

Ontem, o tremor de terra de magnitude preliminar foi calculada em 2.1 MLv. Não há relatos de que tenha sido percebido pelos moradores da cidade.

Este é o segundo sismo registrado na região nas últimas 24 horas. O primeiro evento ocorreu às 00h41 (horário de Brasília) e teve magnitude 3.5.

O abalo sísmico foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da USP.

A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

Até agora, em 2025, o estado de Mato Grosso do Sul registrou nove tremores de terra, todos com magnitudes entre 1.6 e 3.5.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!