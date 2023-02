Número de julgados em 2º grau ultrapassa distribuição em janeiro em MS

Na prática, isso significa dizer que os desembargadores julgaram um número maior de ações do que o total distribuído / Divulgação

Mesmo com período de recesso forense, dados estatísticos da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça mostram que no mês de janeiro os julgadores de 2º grau venceram a distribuição com tranquilidade. Na prática, isso significa dizer que os desembargadores julgaram um número maior de ações do que o total distribuído.

Segundo os números, somente em janeiro, foram distribuídos 5.322 processos, sendo destes 4.529 casos novos e 793 recursos internos. O número de julgados foi excelente: foram 5.854 processos, entre 1.063 decisões monocráticas e 4.791 julgados por colegiado.

Os dados apontam ainda que na comparação julgados X distribuídos é possível constatar que o resultado do trabalho alcançou 110,00%. Destaque-se que do total de julgados pelo colegiado 4.347 processos foram por meio de julgamento virtual e 618 processos no formato presencial.

Não se pode esquecer que o volume de julgamento em janeiro somente alcançou esse montante em razão da modalidade de julgamento virtual, considerando-se que as sessões presenciais ficaram suspensas até 20 de janeiro.

Aponte-se ainda que os processos que tramitam na Vice-Presidência também representam números expressivos em janeiro de 2023, com 1.159 processos distribuídos, 1.807 processos baixados e 551 processos encaminhados aos Tribunais Superiores, encerrando o mês sem processos conclusos para análise.