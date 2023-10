Aquidauana terá fim de semana com tempo firme

A previsão é que o sol volte a brilhar na cidade / Ronald Regis

O calor deve predominar neste fim de semana, em Aquidauana. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS), as temperaturas neste sábado (14) podem variar de mínima com 19-23ºC e máximas de ate 37ºC.

Já no domingo (15), a temperatura mínima tende a variar entre 22-26ºC e máximas de até 40ºC, segundo o órgão.

O boletim meteorológico do Cemtec indica que o tempo vai ficar firme no Estado, isso porque uma alta pressão em médios níveis está passando por MS.