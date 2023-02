Sicoob Unique está chegando com oportunidades de vagas de emprego!

Sicoob chega em Miranda e Anastácio com oportunidades de emprego / Divulgação

O Sicoob Unique Br está chegando em Anastácio e Miranda, com oportunidades de vagas de emprego!

A maior cooperativa de crédito do país chega na região para contribuir com o desenvolvimento econômico e reforçar o cooperativismo de crédito.

Para candidatar-se as vagas disponíveis, basta encaminhar seu currículo no e-mail 4620.rh@sicoob.com.br ou entrar em contato no telefone (67) 98117-0061.



O SICOOB UNIQUE BR

O Sicoob Unique Br está presente em 13 agências em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com mais de 13 mil cooperados. Em março, a cooperativa completará 30 anos, sempre oferecendo os melhores produtos e serviços.

Aqui quem se associa não é apenas um cliente: é um cooperado e, como dono do empreendimento, participa democraticamente das decisões e dos resultados financeiros resultados esses que são reinvestidos no desenvolvimento regional, em um círculo virtuoso de prosperidade socioeconômica.