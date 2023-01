Obra de acesso ao distrito de Albuquerque segue em várias frentes de trabalho

Divulgação/Agesul

Conhecido pelo seu potencial pesqueiro e por fazer parte da história do Estado, o distrito de Albuquerque, em Corumbá, está ganhando um novo acesso pela rodovia MS-432 e MS-433, em uma obra no valor de R$ 18 milhões. São diferentes frentes de trabalho para levar pavimentação em um trecho de 6,3 km.

A pavimentação da rodovia segue no entroncamento da BR-262 até chegar no distrito, que possui uma comunidade histórica fundada em 1776, dois anos antes de Corumbá. Este trecho que está sendo pavimentado era um sonho antigo dos moradores, que o Governo do Estado está transformando em realidade.

De acordo com a Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) os trabalhos, neste momento, são de terraplanagem, base, sub-base de brita, drenagem e cercas de arame liso em trechos diferentes. Ao todo 30% da obra já foram concluídos.

“Essa é uma obra emblemática para a região de Corumbá, já que fomenta o turismo. Depois de pavimentado, esse trecho ainda vai dar mais qualidade e segurança ao trânsito de veículos”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

A obra que fica a 10 km da ponte sobre o rio Paraguai também atende as demandas de pequenos produtores de assentamentos como Mato Grande e São Gabriel, assim como facilita o acesso e escoamento da produção de pecuaristas da região. A rodovia ainda vai vai poder se ligada a Estrada Parque na MS-228, assim como a MS-433, próximo ao Pantanal.

“Vamos reformular nossas rodovias estaduais, para dar competitividade e possibilitar crescimento econômico. Nossas estradas, ferrovias, portos, nos darão um novo momento da história do Estado, melhorando a logística, nossos acessos e escoamento da produção. Isso vai se refletir em políticas públicas de saúde, educação, geração de emprego e renda”, afirmou o governador Eduardo Riedel.