Obra de pavimentação asfáltica no bairro São Miguel segue com força total

Divulgação

A obra de pavimentação asfáltica nas principais vias do bairro São Miguel, em Nioaque, segue com força total neste ano de 2023.

A obra foi iniciada ano passado.

A fase de instalação de tubos para drenagem de águas pluviais está praticamente concluída, sendo realizada em tempo ágil pela empresa responsável pela obra no município.

A obra de asfalto é um sonho antigo dos moradores do bairro São Miguel, realizado pela gestão Valdir Júnior.

Esta conquista é fruto da parceria da Prefeitura de Nioaque com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e também bancada parlamentar.