Obra de urbanização da Cachoeira dos Diamantes anima moradores e motiva comerciantes de Rochedo

Bruno Rezende

Um dos principais atrativos turísticos da região, a Cachoeira dos Diamantes está recebendo uma obra de urbanização e paisagismo, no valor de R$ 3,2 milhões. Este empreendimento realizado pelo Governo do Estado motiva os comerciantes locais, que esperam aumento do turismo e anima os moradores que são beneficiados com uma infraestrutura de qualidade nos arredores do local.

Os trabalhos começaram em agosto e 30% das atividades já foram concluídas. O projeto prevê a urbanização e paisagismo do local, que vai contar com calçadas com acessibilidade, piso tátil, a instalação de mobiliários como 47 bancos, 74 lixeiras, seis bicicletários, um pergolado, um portal e oito quiosques que estarão disponíveis à população.

Mesmo com a obra em andamento, a cachoeira continua recebendo os visitantes normalmente. O trabalho está em pleno valor, neste momento está sendo feito a colocação de piso, que tem a fabricação própria no local. Todas as atividades são feitas com preservação e cuidado ambiental, sem derrubar nenhuma árvore. Outro cuidado é com a acessibilidade, por isso serão construídos rampas e acessos que atendem as devidas exigências.

A obra já recebeu as instalações elétricas e hidráulicas e também vai contar com a construção de um parquinho infantil com formato circular de área de 35, 346m², coberto por areia, assim como instalação de uma academia ao ar livre e a colocação de um deck.

A Cachoeira dos Diamantes é banhada pelo Rio Aquidauana e possui fácil acesso. O nome tem inspiração em uma jazida de diamantes encontrada no local na década de 1930. Agora ela também é esperança para os comerciantes da região, que esperam aumento de turistas e movimento com a obra de urbanização.

Acesso todo pavimentado

Além de revitalizar o local, o Governo do Estado também pensou no acesso a Cachoeira dos Diamantes. Antes de começar a obra de urbanização promoveu a pavimentação de várias vias urbanas no entorno. Foram investidos R$ 2,1 milhões para asfaltar trechos das ruas Afonso de Araújo Passos, Albino Coimbra, Campo Grande, Júlio Honostório Rezende e Diamante Azul.

Tudo ficou pronto em agosto, melhorando as condições dos moradores que sofriam com poeira, lama e buracos na região. “Estou aqui há cinco anos e o acesso aqui era muito complicado. As ruas eram sem asfalto, com muitos buracos e poeira, a gente sofria muito”, afirmou Hélio Vilela, morador da região.

Sua residência fica ao lado da Cachoeira dos Diamantes, na rua Afonso de Araújo Passos, que recebeu a pavimentação do Estado. “O asfalto chegou e melhorou muito nossa vida, outra realidade. Ainda vamos ganhar esta obra da cachoeira que quando ficar pronta será ótima para toda cidade. Estamos contentes”, completou Vilela.

O secretário de Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), destacou que todos ganham com este investimento. “A obra de urbanização e paisagismo da orla da cachoeira representa a valorização dos atrativos naturais de Rochedo. É um investimento tanto para os moradores quanto para os turistas. Depois de pronto, o espaço será uma ótima opção de lazer e esporte para toda a comunidade”.