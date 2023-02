Obra que liga Terenos à Ponte do Grego avança com aplicação de concreto asfáltico

Os investimentos chegam a R$ 84,4 milhões / Divulgação

Os serviços no local estão concentrados na aplicação de concreto asfáltico com polímero e também em terraplanagem.

A obra de implantação e pavimentação de 40 quilômetros da MS-352, no trecho que liga a BR-262 até a Ponte do Grego, em Terenos, segue avançando.

Conforme a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), as obras estão divididas em dois lotes para dar mais agilidade ao processo.

O primeiro possui 16 quilômetros, recebe R$ 27,8 milhões de investimento e está 84,54% concluído. Já o segundo contempla 24,9 quilômetros da rodovia, tem R$ 56,6 milhões de recursos e 18,45% de conclusão.

De acordo com o governo do Estado, os investimentos chegam a R$ 84,4 milhões.

Abrir novos caminhos, ligar regiões produtoras e dar melhores condições de trânsito nas rodovias são metas do governador Eduardo Riedel para o setor rodoviário, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo. Por isso, as obras continuarão em todo o Estado.

“Investimentos em infraestrutura e logística desenvolvem o Estado, que consegue escoar a produção rapidamente com segurança. Quando o Governo olha para infraestrutura com este viés econômico, ele consegue levar grandes obras e conforto para as cidades, trazendo resultados diretamente à população”, pontuou Peluffo.

Dados da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) apontam que nos últimos dois anos foram investidos cerca de R$ 2,1 bilhões nas rodovias estaduais.

Os recursos saíram do Fundesul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul). Para este ano, a estimativa é de que R$ 1,2 bilhão seja aplicado.