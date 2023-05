Obras de pavimentação e drenagem interditam Rua Oscar Trindade de Barros

Trecho sinalizado / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

As obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro São Pedro interditam a Rua Oscar Trindade de Barros, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, nesta segunda-feira, 15.

Por enquanto, não há previsão para a pista ser liberada. A recomendação é que os condutores e pedestres redobrem o cuidado ao passar pelo local, mesmo sinalizado. Além disso, o ideal é procurar rotas alternativas.