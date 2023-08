Obras de pavimentação em Jardim devem começar neste mês

Vista de Jardim / Divulgação

A Prefeitura de Jardim anunciou nesta segunda-feira, 7, a previsão de início das obras de pavimentação no bairro Major Costa ainda no mês de agosto.

Segundo o município, o convênio é parcialmente pago pelo Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, recebendo emenda parlamentar do mandato do deputado federal Beto Pereira, que foi atualizado.

O recurso da União soma R$ 477,5 mil, com contrapartida do Município de mais de R$ 313 mil. A empresa licitada para a construção já iniciou o cronograma para dar início às intervenções.

"Dessa forma, a região será valorizada e a população local deverá ter índices elevados de qualidade de vida", descreve.