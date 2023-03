Obras do sistema de abastecimento no perímetro urbano de Capão Seco é autorizada

Distrito de Capão Seco / (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), vai tornar viável a água tratada no perímetro urbano do Distrito de Capão Seco, em Sidrolândia.

A empresa vai realizar obras que garantem o fornecimento de água por meio de um reservatório elevado metálico de 50 m³ e a ativação de um poço tubular profundo, o CAS-001. O contrato ainda contempla 8.2 km de rede de distribuição de água e 300 ligações domiciliares.

A ordem de serviço para o início dessas obras foi autorizada pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente da empresa, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

A viabilidade desse projeto se deu via parceria com a prefeitura de Sidrolândia, localidade onde a concessionária já mantém a operação de saneamento. De acordo com a prefeitura de Sidrolândia, os moradores aguardavam este investimento que trará progresso junto aos demais investimentos realizados pelo governo do estado.

Segundo a diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul (DEMAM), o investimento será de R$ 1,3 milhão, recursos estes da própria empresa sendo aplicados na promoção de saúde e qualidade de vida dos moradores.

Capão Seco é uma região no centro da MS-258, importante polo agrícola em franca expansão e com forte produção agropecuária de grandes e pequenos produtores. É um núcleo urbano de grande força da agricultura e pecuária, ou seja, de produção de alimentos.