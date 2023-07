Obras para pavimentação de trechos de Aquidauana continuam

Maquinário durante obras / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

As obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas Ruas 7 de Setembro, Estrada Boiadeira e parte da Rua Felício dos Santos, com acesso ao frigorífico Buriti, em Aquidauana, seguem em pleno andamento.

Desde o seu início, em 10 de maio, com recursos do Governo do Estado, os trabalhos têm sido realizados de forma intensa, visando melhorar a infraestrutura viária e o escoamento adequado das águas de chuva na região.



O investimento total nessas obras é de expressivos R$ 4.477.837,83.



Por conta das equipes trabalhando, há desvios sinalizados. A recomendação é redobrar o cuidado próximo ao maquinário.

Veja mais fotos: