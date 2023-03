Obras públicas em Rio Brilhante e Nova Alvorada passam por vistoria de secretário

Obras de pavimentação e drenagem em ruas do Polo Industrial, em Rio Brilhante / Fotos: Chico Ribeiro/Governo do Estado

O secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), começou uma série de vistorias às cidades de Mato Grosso do Sul para fiscalizar e acompanhar o andamento de obras públicas que recebem dinheiro do Estado. Os primeiros municípios visitados foram Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul.

Acompanhado dos prefeitos, Peluffo percorreu canteiros de obras, falou com equipes de trabalho e conferiu cronograma das atividades.

Em Rio Brilhante, o secretário e o prefeito Lucas Foroni foram às obras de pavimentação e drenagem em ruas do Polo Industrial e de reforma e ampliação do hospital-maternidade, que recebem recursos da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e da SES (Secretaria Estadual de Saúde). Os dois ainda visitaram trecho da Rua Benjamin Constant, onde a Prefeitura Municipal vai fazer uma obra de revitalização em parceria com o Estado.

A pavimentação e drenagem do Parque Industrial recebe R$ 12,5 milhões de investimento. “É uma obra que também vai levar asfalto para as famílias da Agrovila, melhorando a drenagem e escoando essa água para não ter mais enchentes. Tenho certeza que esse trabalho de vistoria in loco, onde já identificamos algumas coisas para melhorar, serve demais. Com essa fiscalização, o Estado ganha muito. É um olhar diferente da secretaria do Estado com essa presença e pé no chão, na obra”, destacou Foroni.

A reforma e ampliação do Hospital e Maternidade de Rio Brilhante tem R$ 4,5 milhões do Estado, por meio de convênio com a SES. “Uma obra que estende 600 m², equivalente a um terço do hospital, refaz a fachada, melhora o atendimento em toda essa área de procedimentos. Teremos a sala do parto humanizado, onde Rio Brilhante se tornará referência no Estado, com trabalho psicológico, banheira e também sala de cirurgia”, pontuou o prefeito.

Peluffo também ressaltou a importância da fiscalização para o andamento das obras. “Lucas nos trouxe aqui na pavimentação para fazer alguns apontamentos e correções que precisam ser feitas. Isso só é possível quando você está na obra, no local. E já tenho outras indicações para novos investimentos. Sobre a obra do hospital, está sendo feita com qualidade. Parabéns à empresa que ganhou. O ritmo está avançado. A Secretaria de Saúde está com a obra perfeita, qualidade correta e tempo correto”, afirmou.

Nova Alvorada do Sul

Em Nova Alvorada do Sul, o secretário vistoriou a pavimentação e drenagem na Rua Irene Siqueira dos Santos e em vias do entorno. “Receber a visita do Hélio, que veio acompanhar as obras em parceria com o Governo do Estado, onde estamos fazendo a pavimentação asfáltica do bairro Maria de Lourdes, para nós é um orgulho. Temos que conferir os trabalhos”, disse o prefeito José Paulo Paleari. “Vamos deslocar os fiscais aqui para dar agilidade nessa obra”, completou o secretário.

Junto do prefeito José Paulo Paleari e do secretário municipal de Obras, Aldorindo Terra, Peluffo ainda conheceu a Escola Municipal Agrícola Joaquim Domingos, que foi reformada em parceria com o Governo do Estado, e foi até a ponte sobre o Rio Anhanduí, na divisa de Nova Alvorada com Campo Grande, com objetivo de conhecer as demandas da cidade.