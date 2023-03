Onça-pintada é flagrada atravessando trecho da BR-262

Animal adentrando mata / (Foto: Divulgação)

Um encontro raro e espetacular foi compartilhado pela IHP (Instituto Homem Pantaneiro) na noite de terça-feira (15), em um trecho da rodovia BR-262, entre Miranda e Corumbá, onde uma onça-pintada é flagrada atravessando a pista.

O vídeo reforça que as viagens devem ser atentas para evitar atropelamento da fauna silvestre da região pantaneira. Nas imagens é possível ver que o condutor reduz a velocidade e se aproxima do acostamento, o maior felino das Américas observa brevemente, mas logo adentra a mata.



No trecho de 200 km entre os dois municípios, ganhou bonecos de sinalização para reforçar o respeito com a fauna, pois a rodovia registra os maiores números de atropelamento de animais silvestres.

A iniciativa envolve o Instituto, PMA (Polícia Militar Ambiental), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Confira o vídeo: