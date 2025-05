Onça que atacou caseiro em Aquidauana deixa Cras mais pesada

Saul Schramm/Secom

A onça-pintada macho, capturada no Pantanal sul-mato-grossense após o ataque que resultou na morte do caseiro Jorge Ávalo, o "Jorginho", deixou o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) nesta quinta-feira (15). O animal seguiu para um novo destino e com 13 quilos a mais na balança.

Desde que chegou ao centro, no dia 24 de abril, pesando 94 kg, o felino passou por três semanas de cuidados intensivos. Ao deixar o local, pesava 107 kg, resultado de um tratamento focado em suporte nutricional e acompanhamento veterinário.

“Ele chegou desidratado, com baixo peso e apresentou alterações agudas nos exames. Com o tratamento, voltado principalmente para hidratação, alimentação e medicação hepática, o quadro se estabilizou”, explicou Aline Duarte, médica-veterinária e coordenadora do Cras. “Por ser carnívoro, sua dieta foi baseada em carne, com suplementações específicas.”

O novo lar da onça será o Instituto Ampara Animal, em Amparo (SP), onde já vivem outros oito felinos silvestres — cinco onças-pintadas e três pardas — em recintos amplos de mata nativa, sem contato com o público.

Segundo Jorge Salomão, veterinário e responsável técnico da Ampara Silvestre, o espaço é dedicado a animais que, por diferentes motivos, não podem mais retornar à natureza.

Agora mais forte e recuperado, o animal inicia uma nova fase da vida em um ambiente controlado, mas próximo das condições naturais do seu habitat.

Captura

A onça-pintada foi capturada pela PMA (Polícia Militar Ambiental) com o apoio do professor e pesquisador Gediendson Araújo, especialista em animais de grande porte – do Reprocon (Reprodução para Conservação), no dia 24 de abril, próximo ao pesqueiro Touro Morto, no encontro dos rios Miranda e Aquidauana, no Pantanal.

A ação também teve o apoio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS), UFMS (Universidade Federal de MS) e ICMBio.

