Onda de calor continua e Aquidauana está entre cidades mais quentes de MS

Calor será gradativo ao longo do dia / (Foto: Arquivo)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de baixa umidade do ar e a onda de calor em Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira, 23. Aquidauana está entre as cidades mais quentes do Estado nas últimas 24h.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a onda de calor que atinge estados brasileiros eleva as temperaturas, principalmente na região pantaneira, norte e sudoeste do Estado.

Até a próxima sexta-feira, 25, o alerta indica elevação de até 5°C acima da média esperada, em pleno inverno.

O monitoramento mostra que Pedro Gomes registrou calor de 39,2°C. Em seguida está Porto Murtinho (37,5°C), Paranaíba (36,9°C), Água Clara (36,7°C), Três Lagoas (36,7°C), Sonora (36,5°C), Nova Alvorada do Sul (36°C), Ribas do Rio Pardo (35,8°C), Rio Brilhante (35,8°C) e Aquidauana (35,6°C).