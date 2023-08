Ônibus acerta caminhão parado e uma pessoa morre na MS-040

Durante a madrugada de domingo, 27, uma pessoa, ainda não identificada, morreu e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na MS-040, trecho que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo.

O ônibus seguia em direção a Santa Rita e estava com passageiros oriundos da Bolívia. O acidente aconteceu por volta das 3h.

Segundo informado pelo site Cenário MS, o ônibus seguia para São Paulo e colidiu no caminhão que estava parado na rodovia.

Com a força do impacto, o motorista que descansava em razão da viagem morreu na hora, após ficar preso nas ferragens. O outro motorista ficou em estado grave e foi socorrido ao Hospital Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro.

Outros três passageiros também se feriram e foram encaminhados ao hospital com auxilio de ambulâncias da prefeitura de Santa Rita do Pardo.