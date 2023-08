Ônibus de cantor sertanejo tomba na BR-463 de Ponta Porã

Corpo de Bombeiros em atendimento / Foto: Divulgação/assessoria de imprensa

O ônibus com a equipe do cantor sertanejo Adriano Rhod tombou no trecho da BR-463, em Ponta Porã, na noite de sábado, 12.

O veículo teria tombado chegando na cidade, onde um show seria realizado. A assessoria de imprensa do artista acalmou fãs dizendo que a banda está bem e sem ferimentos graves.

"Felizmente, todos estão bem. Os mesmos estão sendo atendidos. Agradecemos a compreensão de todos", escreveu.

Rhod é conhecido pelos sucessos e por ser compositor sertanejo, cantando "Essa Aí Dá Aula" e "Trouxa Mesmo", além da colaboração na música "Duas Três", com a cantora de mato Grosso do Sul Ana Castela.