Ônibus de Dois Irmãos do Buriti para Campo Grande retoma viagens

Cidade de Dois Irmãos do Buriti / Divulgação

A Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti anunciou a retomada das viagens de ônibus com destino a Campo Grande. O serviço está disponível em caráter experimental, com saídas diárias às 6h45 da Telma (Kaetanus) e retorno de Campo Grande às 16h.

A administração municipal destacou que a continuidade da linha depende do fluxo de passageiros. Caso a demanda seja insuficiente, a empresa poderá suspender o serviço.

Os moradores interessados devem aproveitar o período de teste para garantir a manutenção da linha, que representa uma importante alternativa de transporte para a população.