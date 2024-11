Ônibus destrói iluminação de Natal em rua de Bonito

Estrutura deve passar por reparo / Prefeitura de Bonito

Um ônibus com altura superior a 4,5 metros destruiu a iluminação de Natal na Rua Coronel Pílad Rebuá, em Bonito. A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento de Trânsito e Transporte (DEMTRAT), reforça que é proibido circular veículos acima da altura permitida.

Na madrugada deste domingo (17), um ônibus desrespeitou essa sinalização e causou danos à decoração de Natal, afetando as luzes recém-instaladas na rua. A Guarda Municipal já iniciou as investigações para identificar o responsável pelo incidente. O motorista, ao ser localizado, será multado por descumprir as normas de trânsito estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e poderá ser processado por danos ao patrimônio público.

A Prefeitura solicita a colaboração da população e dos comerciantes para que eventuais irregularidades como essa sejam denunciadas à Guarda Municipal. Os moradores podem entrar em contato pelos números 153 ou 3255-2107. A medida visa prevenir futuros danos e assegurar o cumprimento das regras de trânsito na cidade.