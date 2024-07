Ônibus sofre princípio de incêndio na BR-163

Reprodução

Um ônibus sofreu um princípio de incêndio na madrugada de hoje, 18, na BR-163, entre Rio Verde e São Gabriel do Oeste. O incidente mobilizou equipes de emergência. 38 passageiros estavam a bordo, porém o fogo não resultou em feridos.

O Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a situação já controlada pela equipe da CCR MSVias.

Utilizando equipamentos de proteção respiratória, os bombeiros entraram no veículo para abrir as janelas e ventilar o interior do ônibus.

Segundo o motorista, o fogo começou na parte das rodas traseiras após ele ouvir um barulho.

Não há informações do que teria provocado o fogo, mas tem a suspeita que um problema mecânico tenha sido a causa do incêndio.

Para garantir a continuidade da viagem dos passageiros até Campo Grande, a empresa providenciou outro ônibus. Além do Corpo de Bombeiros e da CCR MSVias, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente no local para prestar assistência e garantir a segurança na rodovia.