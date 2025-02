Operação Codesul intensifica segurança na fronteira e divisas durante o Carnaval

Sejusp, Assessoria

Uma megaoperação integrada entre os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foi deflagrada terça-feira (25) com o objetivo de intensificar o combate ao crime organizado e garantir a segurança nas fronteiras e divisas estaduais durante o período que antecede o Carnaval.

A Operação Codesul, que se estenderá até a sexta-feira (28), mobiliza um efetivo de 2.367 policiais, entre militares e civis, além de um vasto aparato logístico.

A ação conjunta visa criar uma faixa de proteção contra crimes interestaduais, transfronteiriços e transnacionais, que tendem a aumentar nesta época do ano. O foco principal é o combate a ilícitos como tráfico de drogas e armas, contrabando e outros crimes que impactam diretamente a segurança pública e a realização do Carnaval.

A Operação Codesul conta com a participação de 1.757 policiais militares e 610 policiais civis, além de 672 viaturas, 78 cães farejadores, 10 drones, 8 embarcações e 1 aeronave. A estrutura robusta visa garantir a presença ostensiva das forças de segurança nas áreas de fronteira e divisas estaduais.

As primeiras 24 horas da Operação Codesul já apresentaram resultados significativos em Mato Grosso do Sul. Foram apreendidas 6 armas de fogo, 42 munições, 60 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína, além de cigarros, bebidas, celulares e eletrônicos contrabandeados. Além disso foram apreendidos 8 veículos, sendo 2 deles produtos de furtos ou roubos.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou a importância da operação para garantir a segurança da população durante o período pré-carnavalesco. "Esta é uma oportunidade de promover segurança pública, já que no período que antecede o carnaval ocorrem crimes que vão desde a infração de trânsito até o tráfico de drogas, por exemplo. Quero agradecer a cada um que estará nesses dias, na ponta, no tático operacional levando segurança pública para a nossa população", afirmou Videira.

Marcaram presença no lançamento da operação o secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, coronel Wagner Ferreira da Silva, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, coronel Renado dos Anjos Garnes, e do Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio.

A Operação Codesul segue em andamento até a próxima sexta-feira (28), quando será divulgado o balanço final das ações realizadas nos quatro estados participantes. A expectativa é que a operação contribua para a redução da criminalidade e para a garantia de um Carnaval mais seguro para a população.