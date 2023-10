Operação da PMA no feriado prendeu oito pessoas e apreendeu armas e barcos irregulares

Divulgação

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) concluiu com êxito a Operação Padroeira que fora realizada entre os dias 11 e 15 de outubro de 2023. A ação, que visou coibir crimes e infrações ambientais, com foco especial na pesca predatória, resultou na apreensão de uma quantidade significativa de pescado, armas de fogo, madeira e embarcações, além da lavratura de autos de infração e a apreensão de produtos de descaminho.

Durante a ação, as equipes do BPMA concentraram seus esforços em áreas estratégicas nas quais a atividade de pesca predatória é mais recorrente. Além disso, houve o reforço do policiamento terrestre a fim de coibir outros crimes e infrações ambientais.

No decorrer da Operação, foram apreendidos 26,3 kg de pescado, duas armas de fogo, 49,7 m³ de madeira e três embarcações equipadas com motores de popa. Ademais, como parte das medidas de fiscalização e repressão aos crimes ambientais, foram lavrados 12 autos de infração e oito pessoas foram presas em flagrante.

Em um dos pontos de fiscalização, foi feita a apreensão de 70.000 unidades de óculos de sol e 30 peças de roupas que foram introduzidas no país de maneira ilegal, configurando crime de descaminho. Essa apreensão adicional ilustra a amplitude da Operação que não se limitou apenas aos crimes ambientais, mas também se estendeu à proteção das fronteiras e divisas de nosso estado.

A Operação Padroeira representa um marco na constante luta pela preservação dos recursos naturais e pela garantia de que aqueles que cometem crimes e infrações ambientais sejam responsabilizados. A ação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental demonstra o compromisso contínuo em proteger o meio ambiente e assegurar que nossos recursos naturais sejam preservados para as gerações futuras.