Operação Pantanal 2024 atua há 85 dias no combate ao incêndio

Há 85 dias, bombeiros militares de Mato Grosso do Sul atuam na Operação Pantanal 2024, no combate ao incêndio.

Ontem (24), 62 militares foram designados para substituir as equipes empenhadas nas ações de combate a incêndio florestal presentes no entorno de Corumbá (MS), além das equipes que compõem o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), assumindo as funções de planejamento, logística, operações, geo-monitoramento, finanças e relações públicas.

Hoje também *recebemos o reforço de uma aeronave* do ICMBio através do Governo Federal, dessa forma totalizando 5 aeronaves Air Tractor, sendo uma do CBMMS e 4 do ICMBio, além de 2 helicópteros do CGPA – Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo.

Na região da BR 262, próximo da Ponte do Rio Paraguai, o foco está isolado. Foi realizado monitoramento e segurança durante todo o dia. O foco foi controlado, restando apenas pontos de calor na área queimada, que segue sendo monitorada.

Nas proximidades da Fazenda Bodoquena, lado Sul, foi concluída a confecção de aceiros.

Com a mudança na direção do vento as equipes estão concentradas próximas à BR 262, confeccionando aceiros juntamente com os maquinários da Fazenda BR PEC.

Na região entre o Rio Miranda e Rio Abobral há duas GCIF´s presentes que realizaram combate durante todo o dia.

Foram empenhadas também 4 aeronaves Air Tractor do ICMBio, próximo à Faz. Baía Mondego, contando também com auxílio das equipes do PrevFogo, em direção à Faz Vai Quem Quer.

Ao norte do Rio Abobral, na região da Faz. Santa Fé do Rosário há uma equipe que segue controlando o foco de incêndio presente na área.

Na região do Abobral e Miranda foi realizado sobrevoo utilizando uma das aeronaves do ICMBio e foram plotados pontos de atenção para traçar estratégias que alinhem o combate em conjunto com a equipe solo.

Na região norte, próximo ao Rio Taquari, foram feitos sobrevoos utilizando o Air Tractor do CBMMS. O foco existente nessa área havia sido controlado há dias atrás, porém houve novo acionamento na data de ontem (24/06) pelos fazendeiros da região. Após o sobrevoo, foi feito o reconhecimento da área, e em seguida a mobilização junto à Fazenda Itá. Foi orientado que seja confeccionado aceiro na área da frente do fogo. Está sendo providenciado o envio de uma equipe composta pelos novos militares que estão assumindo as atividades hoje para desenvolver as atividades necessárias ao combate na região, com previsão de chegada amanhã pela manhã.

Na tarde de ontem (24/06) na região da Baía do Tamengo, próximo a Corumbá, houve acionamento para proteção a um ninho de Tuiuiú ameaçado pelo fogo na região. Uma frente de incêndio colocava em risco a árvore onde o ninho estava localizado, a apenas 7 km em linha reta de Corumbá (MS). O foco foi extinto na data de ontem com o uso de motobomba na margem oeste do Rio Paraguai. Ontem a GCIF voltou ao local e realizou o rescaldo da área, que se encontra em segurança e segue sendo monitorada.

Na região da Maracangalha as equipes de Gcif presentes controlaram o foco de incêndio na segunda-feira (24/06) e realizaram rescaldo utilizando a aeronave Air Tractor. A área segue sendo monitorada. Amanhã (26/06) será mobilizada uma GCIF para continuar as atividades por terra.

Ontem pela manhã uma das equipes realizou inspeção na área próxima à Reserva Indígena Kadiwéu, e não avistou mais focos de incêndio na região. A princípio, a queda na temperatura de ontem para hoje contribuiu para o controle na linha dos aceiros que vinham sendo abertos na região. Na leitura dos satélites também não houve identificação de focos de incêndio. A área continua sendo monitorada.