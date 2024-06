Operação Pantanal segue com combate e monitoramento de focos de incêndio

Militares do Corpo de Bombeiros realizam combate / Divulgação

Para reduzir os focos de incêndio no Pantanal, o Corpo de Bombeiros segue com várias ações de combate e monitoramento do fogo na região. Nesta quarta-feira, 26, foram feitos vários sobrevoos e ações de campo em áreas como Maracangalha, Baía do Castelo e nas proximidades do Rio Miranda e Rio Abobral.

O boletim destaca que na região entre o Rio Miranda e o Rio Abobral duas guarnições realizaram o combate ao fogo durante todo o dia e noite. Foram também empenhadas quatro aeronaves Air Tractor próximas a Fazenda Baía Mondego, que teve o auxílio das equipes do Prevfogo. Com esta ação noturno a região amanheceu sem focos nesta quarta-feira.

No início desta manhã, após sobrevoo na região da Baía do Castelo, foi necessário mobilizar as equipes para infiltração por meio de aeronave. Nesta ação foi utilizado foi helicóptero para transportar duas guarnições, que estão realizando o combate, combinado com a atuação de três aeronaves Air Tractors.

Já ao norte do Rio Abobral as equipes seguem controlando o foco presente na área e monitorando ao redor para evitar a propagação.

Nas proximidades da Fazenda Bodoquena duas novas equipes, com três militares cada, chegaram ao local para reforçar os trabalhos de combate e prevenção desde as primeiras horas do dia. Na região norte, próximo ao Rio Taquari foram feitos sobrevoos utilizando a aeronave Air Track, com reconhecimento da área. Desde terça-feira (25) uma equipe de novos militares assumiu as atividades para o combate ao fogo na região.

Para região da Maracangalha, equipes em solo seguem trabalhando em conjunto com a aeronave Air Tractor realizando ações de monitoramento na área. Já na região da BR-262, próximo a ponte do Rio Paraguai, não se apresenta mais focos, a situação está controlada. Foi realizado apenas monitoramento, restando apenas pontos de calor na área queimada.

Para reforçar os trabalhos dos bombeiros de Mato Grosso do Sul, duas equipes da Força Nacional estão se deslocando ao Pantanal em 27 viaturas, com 80 integrantes. Um grupo de 42 bombeiros saiu de Brasília e mais 40 seguiu do Rio Grande do Sul. Ambas vão diretamente para Corumbá.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS