Opinião pública mostra boa aceitação da Sanesul em MS

A satisfação dos consumidores com os serviços prestados pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) é tema de uma pesquisa de opinião pública que revelou a boa aceitação da população em relação ao atendimento da empresa nos 68 municípios onde mantém a concessão dos sistemas de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário.

Entre os aspectos avaliados, o atendimento ao consumidor foi um dos pontos de destaque, com a maioria dos usuários declarando estar satisfeita com os canais de comunicação e com a prestação de serviços da estatal que pertence ao governo do Estado.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destaca a importância de manter o padrão de qualidade no atendimento ao cliente.

“Nosso compromisso é garantir que cada consumidor tenha suas necessidades plenamente atendidas, com canais de comunicação eficientes e acessíveis. Esse retorno positivo nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, mas também nos desafia a buscar sempre o melhor."

A pesquisa, realizada entre os dias 27 de julho e 3 de agosto de 2024, com 2.400 entrevistados em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, revelou que 50,92% dos usuários utilizam o Escritório de Atendimento da Sanesul como principal canal de contato.

O Call Center é a escolha de 20,96% dos entrevistados, enquanto 6,88% preferem o aplicativo da empresa. Além disso, 21,25% dos usuários afirmaram nunca terem precisado acionar a Sanesul para solucionar problemas.

Entre aqueles que solicitaram algum serviço, a pesquisa destacou que 66,13% dos usuários afirmaram ter suas demandas plenamente atendidas, enquanto 9,08% disseram que foram parcialmente atendidos. Apenas 2,67% indicaram que suas demandas não foram resolvidas.

Estes dados reforçam a percepção de que a Sanesul tem oferecido um atendimento ágil e eficiente para a maioria dos seus clientes.

Comunicação

Outro aspecto importante da pesquisa foi a comunicação da Sanesul em relação às manutenções e interrupções no fornecimento de água. Dos entrevistados, 54,38% consideram que a empresa informa de forma clara e eficaz sobre esses eventos, enquanto 31,21% adotararam uma posição neutra. Já 14,42% dos usuários classificaram a comunicação como deficiente, um indicador que a empresa reconhece como uma oportunidade de aprimoramento.

Renato Marcílio reforça o compromisso da empresa em melhorar ainda mais a comunicação com seus usuários.

"Entendemos a importância de uma comunicação clara, especialmente em situações de manutenção e interrupção dos serviços. Estamos continuamente aprimorando nossos canais para garantir que a população seja informada de forma rápida e eficiente."

PIX é a preferência

No que diz respeito às formas de pagamento, o PIX se consolidou como a principal escolha dos usuários, com 51,21% optando por esse método para quitar suas faturas de água. Em segundo lugar, vêm as Lotéricas, preferidas por 30,71% dos consumidores. Outras opções incluem o débito automático, escolhido por 10,08% dos usuários, e o pagamento por meio da rede bancária, com 8% de preferência.

A pesquisa também indicou que o nível geral de satisfação com os serviços da Sanesul é elevado. Com resultados expressivos em termos de atendimento e de comunicação, a empresa segue investindo em melhorias para atender à crescente demanda e às expectativas dos usuários.

Renato Marcílio conclui ressaltando a relevância dessas avaliações para o planejamento futuro da empresa.

"Os resultados desta pesquisa são fundamentais para guiarmos nossas ações. Estamos comprometidos com a universalização do saneamento em Mato Grosso do Sul e com a excelência no atendimento ao cliente, porque entendemos que um bom serviço de saneamento é essencial para a qualidade de vida da nossa população”, observa o diretor-presidente da empresa.

Segundo ele, a Sanesul tem investido fortemente em melhorias tecnológicas e na ampliação de sua infraestrutura, em alinhamento com o plano de investimentos que conta com o aval do governador Eduardo Riedel.

A meta é alcançar a universalização do saneamento até 2033, com a possibilidade de antecipar esse prazo em dois anos. O foco não é apenas expandir os serviços, mas também garantir que a qualidade no atendimento ao consumidor seja mantida.

Com 45 anos de atuação, a Sanesul reforça seu papel como protagonista na melhoria da qualidade de vida em Mato Grosso do Sul, e a pesquisa evidencia que a população reconhece esses esforços.

Para a direção da empresa, o caminho para a excelência é contínuo, e a Sanesul se mantém comprometida com a inovação e a satisfação dos seus usuários.