Órgãos julgadores têm 422 processos pautados de 11 a 13 de novembro

Plenário do Tribunal do Júri / (Divulgação)

No período de 11 a 13 de novembro, os órgãos julgadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul têm 566 processos em pauta para julgamento. Ao todo, seis órgãos julgadores têm sessões de julgamento agendadas para a próxima semana. As pautas de julgamento estão disponíveis para consulta no link https://esaj.tjms.jus.br/pauta-julgamento/consulta.

A 3ª Câmara Cível, por exemplo tem 180 processos em pauta, seguida da 2ª Câmara Cível com outros 101 processos pautados e a 4ª Câmara Cível com 92 processos em pauta. As sessões são abertas ao público e ocorrem nos plenários de julgamento do TJMS, no Parque dos Poderes.

Os operadores do Direito devem solicitar, via e-mail, para fazer sustentação oral. O advogado que pretenda fazer sustentação oral deve enviar seu pedido até 24 horas antes do início da sessão de julgamento (horário de MS), considerados para essa finalidade apenas os dias úteis, observando o órgão para o qual foi pautado o julgamento.

Todas as informações estão disponíveis no portal do Tribunal de Justiça, no ícone Plenários Virtuais e Sustentação Oral disponível aqui. Pedidos de antecipação de julgamento devem ser feitas presencialmente até o início da sessão.

Confira a relação de e-mails para solicitação de sustentação oral em sessões dos colegiados que reúnem-se na próxima semana:

Dia 11 de novembro

2ª Seção Cível, às 14 horas: 2seccivsust.oral@tjms.jus.br

Dia 12 de novembro

2ª Câmara Cível, às 14 horas: 2civsust.oral@tjms.jus.br

4ª Câmara Cível, às 14 horas: 4civsust.oral@tjms.jus.br

2ª Câmara Criminal, às 14 horas: 2crimsust.oral@tjms.jus.br

Dia 13 de novembro

3ª Câmara Cível, às 14 horas: 3civsust.oral@tjms.jus.br

2ª Seção Criminal, às 14 horas: 2seccrimsust.oral@tjms.jus.br