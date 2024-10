Outubro é o mês do licenciamento de veículos com placas final 0

Neste mês de outubro, vence o prazo para o pagamento do Licenciamento dos veículos com placa final 0. Os proprietários de veículos devem ficar atentos para efetuar o pagamento dentro do prazo, que é dia 31 de outubro.

A taxa de licenciamento 2024 é de R$ 222,33, se paga dentro do prazo, mas pode variar conforme a Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul). Após o dia 31 de outubro, o valor da taxa será de R$ 288,59.

Atenção ao realizar o pagamento

O Detran-MS alerta para que o cidadão tenha atenção ao efetuar o pagamento para evitar fraudes e golpes. O licenciamento 2024 deve ser pago por guias emitidas pelo portal Meu Detran no endereço www.meudetran.ms.gov.br, pelo aplicativo Detran MS ou ainda em qualquer agência do Departamento de Trânsito no Estado.

Após o cidadão pagar o licenciamento, é possível verificar no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) está atualizado para exercício 2024, no caso de pagamento digital.

Os proprietários de veículos também podem procurar uma das agências do Detran-MS, caso opte pelo parcelamento de dívidas como IPVA, Licenciamento e outros, ou quando o pagamento efetuado não for atualizado no aplicativo CDT.

Vale ressaltar que o porte do CRLV é obrigatório e deve ser apresentado sempre que solicitado pela autoridade de trânsito, seja o documento físico ou digital.

Em caso de ser flagrado sem estar com o veículo licenciado, o motorista comete uma infração gravíssima, conforme o art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), perde 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e recebe multa no valor de R$ 293,47, além de ter o veículo removido ao pátio até a regularização do documento.