Outubro rosa: Câncer de mama é assunto em debate com servidores de MS

Neste mês de outubro, ligado a conscientização ao câncer de mama nas mulheres, um debate entre servidores de Mato Grosso do Sul. Uma palestra aconteceu nesta terça-feira (17) em que apresenta o cenário da doença.

Somente no Estado, a perspectiva é que sejam registrados ao menos 8,3 mil casos de câncer de mama.

Esse tipo de tumor também é o mais frequente no Brasil, quando são excluídos os casos de câncer de pele induzido pelo sol.

“O câncer de mama é o mais frequente na nossa população entre as mulheres e por isso quanto mais cedo diagnosticarmos melhor será o tratamento e as chances de cura. Se atentar, fazer os exames de rotina e prevenir é sempre o melhor remédio”, destacou a médica mastologista Thaís Regina Daltoé Inglez, presidente da SBM-MS (Sociedade Brasileira de Mastologia, regional de Mato Grosso do Sul),

Realizada através de parceria da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e a Agraer, a palestra reuniu dezenas de servidores estaduais.

A abertura da ação ficou a cargo do diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman.

“É de extrema importância esse movimento que é feito para conscientizar as mulheres a procurarem atendimento médico e ter hábitos que possam prevenir a doença. Nós prezamos pela saúde dos nossos servidores e estamos atentos a essa campanha”, afirmou.