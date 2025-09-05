Acessibilidade

05 de Setembro de 2025 • 16:02

Cidades

Ouvidoria de Jardim recebe denúncias, sugestões e reclamações

Canal oficial da Prefeitura funciona por WhatsApp e e-mail

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 14:58

Prefeitura Municipal de Jardim / Divulgação

A Prefeitura de Jardim reforça à população que a Ouvidoria Municipal está disponível para receber sugestões, elogios, reclamações e denúncias. O canal é um meio direto de diálogo com a gestão pública e funciona com sigilo garantido.

O atendimento é feito pelo WhatsApp (67) 9 9141-3716 ou pelo e-mail ouvidoria@jardim.ms.gov.br.

As manifestações são analisadas com ética e compromisso, com o objetivo de melhorar os serviços públicos e fortalecer a participação popular na administração do município.

Cidades

Jardim sedia etapa da Reditec 2025 com feira cultural e gastronômica

