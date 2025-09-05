Ouvidoria de Jardim recebe denúncias, sugestões e reclamações

Canal oficial da Prefeitura funciona por WhatsApp e e-mail
Prefeitura Municipal de Jardim / Divulgação
A Prefeitura de Jardim reforça à população que a Ouvidoria Municipal está disponível para receber sugestões, elogios, reclamações e denúncias. O canal é um meio direto de diálogo com a gestão pública e funciona com sigilo garantido.
O atendimento é feito pelo WhatsApp (67) 9 9141-3716 ou pelo e-mail ouvidoria@jardim.ms.gov.br.
As manifestações são analisadas com ética e compromisso, com o objetivo de melhorar os serviços públicos e fortalecer a participação popular na administração do município.
