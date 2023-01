Paciente encontra doador e faz vaquinha para custear viagem de transplante de rim

Carla promove vaquinha virtual para custear procedimento / Divulgação/ Vaquinha Virtual

Moradora de Bonito, Carla Patricia Falcão Pinto, finalmente encontrou um doador vivo e agora precisa de ajuda financeira para custear a viagem e realizar o transplante de rim. Ela está há 3 anos na fila de espera.

A história dela foi compartilhada pelo site Bonito Mais inicialmente.

Carla tem rotina exaustiva e percorre mais de 600 km durante 3 vezes por semana para fazer a diálise.

Agora, ela pode pode projetar um futuro sem a exaustiva rotina.

Precisa de doação

A paciente precisa arcar com os procedimentos de pré- operatório, operatório e pós-operatório, tanto dela quanto do doador, e para isso, ela pontua que são necessários cerca de R$ 10 mil, que infelizmente, a família ainda não dispõe.

Devido ao tratamento, no qual são necessárias três idas semanais até Campo Grande para realizar hemodiálise, Carla não consegue trabalhar e a renda da casa, fica por conta do benefício concedido pelo INSS e o salário do marido, usado para sustentar o casal e o filho Henry, por isso ficou bastante complicado juntar uma quantia tão alta.

Por isso, a família decidiu criar uma vaquinha virtual e contar com a solidariedade da população.

A vaquinha foi criada em dezembro de 2022 e tem como objetivo arrecada R$ 10 mil até março deste ano, quando está prevista a cirurgia.

Os interessados podem ajudar com qualquer valor e basta apenas acessar o link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-carla-transplante-de-rim e seguir as orientações.

Até o momento foram arrecadados cerca de R$ 2 mil.