Pacientes do CEM participam de palestra do Outubro Rosa

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Na tarde desta segunda-feira (09), a equipe do Centro de Especialidade Médicas (CEM) de Aquidauana realizou uma palestra alusiva ao Outubro Rosa. Oportunamente, a enfermeira do CEM, Pricilla Faria abordou o tema: Prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Aos pacientes ela destacou que o câncer de mama pode acometer tanto mulheres quanto homens, explicou a maneira de fazer o autoexame em casa, bem como, frisou a importância de manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regularmente. Em um dos tópicos, foi pontuado algumas das causas do câncer: sedentarismo, excesso de peso, consumo excessivo de álcool, menopausa tardia e ciclo menstrual precoce.

“Mulheres, façam o autoexame! Vocês, homens, também precisam se cuidar. Percebendo algo diferente, não esperem, procurem a ESF mais próxima da sua casa e converse com seu médico. O câncer de mama pode causar metástase muito rápido, por isso a importância de prevenir e cuidar”, ressaltou a enfermeira Pricilla.

Outubro Rosa é uma campanha internacional de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e, claro, toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero.

A Prefeitura de Aquidauana todos os anos promove ações dentro campanha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e suas equipes, nas ESFs, CEM e pela cidade, levando informações e orientações de prevenção e atendimentos de saúde.