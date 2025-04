Padaria de presídio chega a 1 milhão de pães doados

Divulgação

Fomentada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, a Padaria da Liberdade, instalada no presídio semiaberto da Gameleira, está prestes a alcançar a marca de 1 milhão de pães doados para instituições beneficentes da capital.

Em quatro anos de funcionamento, o projeto tem se consolidado como um exemplo de como o trabalho prisional pode gerar impacto direto e positivo na sociedade.

Criada em 2021 pelo juiz Albino Coimbra Neto, a padaria foi pensada para ser autossustentável. O investimento inicial em maquinário veio de um fundo formado com 10% dos salários dos detentos que trabalham por meio de convênios na capital.

Empresas parceiras, que contratam mão de obra prisional, garantem o pagamento de um salário mínimo aos internos que atuam diretamente na padaria. Esse modelo permite que os detentos desenvolvam uma atividade profissional, promovendo ressocialização e, ao mesmo tempo, benefício social.

Segundo o juiz Albino Coimbra Neto, esse tipo de iniciativa demonstra a eficiência na execução da pena. “O preso cumpre sua pena de forma mais digna e eficiente, enquanto contribui com a sociedade por meio do seu trabalho. Isso só é possível graças à união entre o Judiciário, empresas e instituições parceiras.”

Em 2024, a estrutura da padaria foi ampliada e o maquinário dobrado, solucionando entraves que antes limitavam a produção. Atualmente, são produzidos cerca de 5 mil pães por dia, vendidos para as empresas terceirizadas que fornecem alimentação nas três unidades prisionais de Campo Grande. Com a nova estrutura, a capacidade deve chegar a 7 mil pães diários.

Além de abastecer os presídios, a padaria também doa parte da produção para instituições sociais. O número, que começou com mil pães por dia, hoje chega a 1.500 unidades diárias. Entre os beneficiados estão o Hospital Nosso Lar, Pestalozzi, Hospital São Julião e casas de acolhimento de crianças e adolescentes.

A distribuição dessas doações é feita pelo Sesc/Senac, por meio do programa Mesa Brasil, que recolhe os pães diretamente na unidade prisional e os repassa para diversas instituições cadastradas. Em maio de 2025, a padaria atingirá o marco histórico de 1 milhão de pães doados.

Atualmente, sete detentos são responsáveis pela produção da Padaria da Liberdade. Eles participaram de um curso de manipulação de alimentos nos dias 8, 9 e 10 de abril e já possuem certificação em panificação e confeitaria. Essas capacitações são oferecidas em parceria com o Senac, garantindo formação profissional e facilitando a reinserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena.

A padaria não é a única iniciativa social da unidade. A horta do presídio semiaberto da Gameleira também contribui com doações de alimentos para populações em situação de vulnerabilidade.

Para manter o funcionamento contínuo do projeto, a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), da UFMS, cuida da legalização da venda dos produtos e da compra de insumos como trigo, açúcar e produtos de limpeza.

Segundo a administração do Tribunal de Justiça de MS, atualmente sob a presidência do desembargador Dorival Renato Pavan, a Padaria da Liberdade comprova que o trabalho prisional pode ser transformador, promovendo ressocialização com impacto social direto.

Números que impressionam:

894.337 pães doados até 28 de fevereiro de 2025

1.464.784 pães vendidos para empresas

2.557.997 pães produzidos no total

32 toneladas de pães doados desde junho de 2021

112 instituições atendidas em Campo Grande

29.873 pessoas beneficiadas apenas em março de 2025

21.200 pães doados só no mês de março, o equivalente a 1 tonelada de alimento