Padres viralizam ao andar de bicicleta com batinas para divulgar quermesse

Padres Matheus Rocha (com megafone) e Sócrates Emmanuel foram filmados fazendo divulgação de quermesse usando bicicleta e megafone, de batinas, pelas ruas de Nova Andradina/MS / (Foto Reprodução Midias Sociais)

O padre que saiu pela cidade de Nova Andradina, vestido com batina e transportado em uma bicicleta cargueira pilotada por outro padre, usando um megafone para divulgar a quermesse da Igreja, concedeu entrevista no podcast online do Jornal O Pantaneiro.

Ele explicou como aconteceu, agradeceu a repercussão positiva e falou o que pensa sobre os haters. O padre Matheus Rocha, avaliou também o fato de Mato Grosso do Sul ser um Estado com significativa parte da população, bastante conservadora, e deixou claro que isto não dificulta em nada o exercício de seu chamado ministerial.