Pagamento do Mais Social será feito no dia 17 de janeiro

Divulgação

O Governo do Estado vai depositar a parcela do programa Mais Social referente ao mês de janeiro no dia 17, próxima terça-feira.

Conforme divulgado, serão R$ 26 milhões depositados para 87 mil beneficiários de todo Mato Grosso do Sul.

A parcela é de R$ 300, que podem ser usados pelo cartão na função de débito. O programa permite que o dinheiro seja usado para comprar alimentos, itens de higiene pessoal e até gás de cozinha. Bebidas alcoólicas e produtos à base de tabaco, por exemplo, são proibidos. O uso indevido do cartão pode gerar a suspensão do benefício.

Para ser beneficiado com o Mais Social é preciso comprovar renda mensal inferior a meio salário mínimo. As equipes da Sead realizam contato com pessoas que se cadastraram para receber o programa, portanto é necessário aguardar a visita das equipes.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone 3368-9000 ou pelo site do Mais Social.