Pai e filha morrem em batida frontal entre moto e caminhonete na BR-463

Pai e sua filha, identificados como Argemir e Damily Castelão Duarte, de 42 e 19 anos, morreram em acidente ocorrido no sábado, 9, na BR-463, na região de fronteira de Ponta Porã. Vítimas trafegavam na rodovia com uma motocicleta Honda Titan quando foram surpreendidos por uma caminhonete S10 que atravessou a pista contrária e bateu de frente com a moto.

Segundo boletim de ocorrência, Argemir e Damily estavam retornando de Dourados e seguiam sentido a Ponta Porã com a motocicleta de cor azul. Enquanto isso, o condutor da caminhonete, de 64 anos, fazia o sentido contrário da viagem e tentou realizar ultrapassagem na via.

No entanto, a caminhonete não conseguiu fazer a ultrapassagem completa e colidiu de frente com a motocicleta. Argemir morreu no local, enquanto a jovem foi socorrida com vida ao Hospital Regional da cidade. Porém, ela morreu na unidade de saúde devido à gravidade dos ferimentos.

Caso foi registado na 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã como homicídio culposo na direção do veículo automotor.