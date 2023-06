Palestra sobre doação de sangue acontece na Casa do Trabalhador

Casa do trabalhador / Divulgação

Em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no dia 14 de junho, a Casa do Trabalhador de Aquidauana sedia paramentar para reforçar a importância da doação de sangue.

Parte do cronograma da campanha Junho Vermelho,

a palestra acontece na próxima, sexta-feira, 16, às 8 horas, aberta para a participação da comunidade e de todos que tiverem interesse em tirar dúvidas e se informar sobre como doar sangue.

A palestra em Aquidauana será feita pela equipe do HEMOSUL, com foco na conscientização dos servidores, bem como, do público que estiver na Casa do Trabalhador, sobre a importância de doar sangue, repassando informações sobre como, onde e quem pode doar.

A Casa do Trabalhador em Aquidauana está localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto.