Pantanal: Ajuda aos ribeirinhos, novas aeronaves em ação e 'respiro' da chuva

Combate aos incêndios no Pantanal / (Foto: Bruno Rezende)

Durante a live semanal nesta quinta-feira (8) com atualização das ações de combate ao fogo no Pantanal de Mato Grosso do Sul, a Defesa Civil trouxe detalhes de como será a ação inédita de assistência humanitária para ajudar três mil ribeirinhos da região pantaneira.

Serão levadas cestas básicas, água potável e haverá atendimento médico às famílias afetadas pelos incêndios florestais. Vão participar da missão pediatras, cardiologistas, geriatras, pneumologistas e infectologistas, além de enfermeiros. A ação vai até novembro nas regiões do Taquari, Alto e Baixo Pantanal.

“A gente tem o cronograma da visita a essa população ribeirinha, iniciando dia 25 de agosto e já temos o plano dessa ação se tornar perene. Como há esse novo comportamento do clima no Pantanal, sabemos que a população ribeirinha está passando por dificuldade”, explica o coordenador-geral da Defesa Civil, coronel Hugo Djan Leite.

Recentemente, o governo estadual conseguiu através do MDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) a liberação de R$ 13,4 milhões para execução de ações de resposta da Defesa Civil no enfrentamento aos incêndios florestais no Pantanal. Aeronaves e equipamentos alugados como a verba federal já estão em campo. São 7 aviões, além de tratores, esteiras, equipamentos de proteção individual, caminhões e caminhonetes.

A Área queimada no Pantanal de Mato Grosso do Sul desde o início deste ano até 6 de agosto chega a 1.089.600 hectares, o que representa aumento de 118,1% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram queimados 499,4 mil hectares (considerada até então, a pior temporada de incêndios no Pantanal de MS). Os números são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Quanto aos focos de calor detectados por satélite, já são 5.400 em 2024, ou seja, 47,1% a mais que no mesmo período de 2020, quando foram registrados 3.672, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais).

O coronel Adriano Rampazo, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros e chefe das operações de combate a incêndios, também participou da live.

“Tivemos uma semana bastante difícil, um combate em situação severa. Além dos focos que já vínhamos atendendo perto da Serra do Amolar e Porto da Manga, aquele que eu mostrei semana passada iniciado com um caminhão se estendeu por várias fazendas. Condições de vento muito fortes. Estive in loco para ajudar. Conseguimos proteger principalmente as sedes de fazendas", detalhou.

Na terça-feira (23), um caminhão de transporte de gado atolado na areia da região da Nhecolândia pegou fogo e as chamas se alastraram rapidamente. Este foi o foco mais preocupante da semana e chegou até a BR-262.

Antes de chegar na estrada o fogo passou por uma área onde os combatentes não tinham acesso, por isso uma equipe ficou aguardando a chegada dele na rodovia para proteger toda a comunidade do Salobra e as propriedades no entorno.

"Os bombeiros não vão parar por conta da chuva de hoje. Nossas equipes a partir de agora vão trabalhar no rescaldo desta região e das outras que nós estávamos combatendo. A população acha que choveu, acabou o fogo. Pode ter amenizado, diminuído a fumaça, mas ainda tem muita brasa. Vamos fazer todo o trabalho de rescaldo nos próximos dias", completou o coronel Rampazo.

Atualmente 106 bombeiros de Mato Grosso do Sul seguem nas ações de combate. Existe também o apoio efetivo de integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, militares da LIGABOM, Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, além de 233 agentes do IBAMA, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.

Estão à disposição das equipes 23 aeronaves dos Governos Estadual e Federal. A frota ainda conta com 53 veículos (caminhonetes, caminhões e similares) e 7 embarcações.

Questões climáticas

No começo na manhã desta quinta-feira (8) já havia chovido 13 milímetros em várias partes da região pantaneira, incluindo as cidades de Porto Murtinho, Aquidauana, Miranda e Corumbá. Deve continuar chovendo até amanhã. A previsão indica avanço de uma frente fria com aumento de nebulosidade e queda acentuada nas temperaturas.

"Vamos observar mínimas entre 9 e 15°C na região pantaneira e máximas entre 16 e 23°C. Isso ajuda a melhorar os índices de umidade relativa do ar, são esperados acima de 50%. Com a passagem desta frente fria o perigo de fogo fica em condições baixas. Essas condições devem se estender até 10 agosto. A partir de 11 e 12 de agosto as temperaturas devem se elevar e isso aumenta a probabilidade de fogo novamente", explicou Valesca Fernandes, coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

*Com informações da Comunicação do Governo de MS