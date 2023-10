Pantaneta arrecada 2 toneladas de alimentos com "meia entrada social"

Divulgação/Assesoria de Comunicação da Prefeitura de Aquidauana

A Pantaneta terminou, mas deixou a contribuição em favor dos menos favorecidos. Com a venda dos ingressos para o evento foi arrecado 02 toneladas de alimentos.

A arrecadação é resultado da venda de ingressos no modelo “meia entrada social” para abadás e bangalôs. O ingresso tinha valor reduzido mediante a doação de 01 quilo de alimento não perecível.

Ontem, 17, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana (SAS) junto com os empresários organizadores da Pantaneta 2023, fizeram a entrega de 2 toneladas de alimentos arrecadados nos dias 06 e 07 de outubro, no maior carnaval fora de época “Pantaneta 2023”, realizada na Av. Dr. Sabino do Patrocínio.

Os alimentos foram organizados em cestas básicas pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram doados à Comunidade Terapêutica Lar Betânia e à Pestalozzi e Aquidauana. Dentre os alimentos arrecadados estão: arroz, feijão, trigo, farofa, macarrão, farinha e outros não perecíveis.

“Nossos agradecimentos aos coordenadores do evento por idealizarem uma estratégia que veio ao encontro da necessidade das famílias do município, tentando minimizar o sofrimento dos que mais precisam”, finalizou a secretária de Assistência Social - Josilene Rodrigues Rosa.

Acompanharam a entrega dos donativos, a secretária de Assistência Social - Josilene Rosa, o diretor do Lar Betânia - Ronei Madruga, a diretora de Pestalozzi de Aquidauana – Fátima Midoguti Joia e os empresários da organização da Pantaneta - Natalício Gonzaga e Josy Alcântara Gonzaga.