Paolla, Banda Lilás e DJ Cuca agitam Nioaque Folia nesta segunda-feira

Nioaque Folia na noite de domingo (19) / (Foto: Divulgação)

O Carnaval continua no Nioaque Folia 2023 desta segunda-feira (20). A partir das 21h, na Praça Central, a animação acontece com o DJ Cuca, Banda Lilás e a cantora PaoLla.

No domingo (19), segundo dia de festa, a Banda Lilás, cantor Primus e DJ Cléber Dekinis fizeram todo mundo dançar.

Pirafolia

Na praça do Distrito de Piraputanga, a partir das 20h, também tem festa de Carnaval. Haverá praça de alimentação, decoração temática, diversão, todas as noites terá show com as Bandas Lilás e Armazém Brasil e a Dj Yara Rayane. Todas as noites com entrada franca.