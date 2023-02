Paolla é a primeira atração confirmada do Nioaque Folia 2023

Paolla lançou músicas inéditas / Divulgação

O evento foi lançado semana passada nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Nioaque e visa fomentar o comércio local, gerando renda extra e oportunidade de emprego temporário para inúmeras pessoas do município.

Paolla já se apresentou em eventos anteriores da Prefeitura, e promete trazer um novo repertório com um show para não deixar os foliões parados.

A cantora Campo-Grandense é um dos destaques de Mato Grosso do Sul, se apresentando nos melhores eventos do país com uma identidade diferente, trazendo em suas apresentações músicas autorais e também sucessos da atualidade no gênero Pop e um Funk moderado.

A organização do Nioaque Folia 2023 informa que na semana que vem será lançada as outras atrações oficiais