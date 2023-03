Para combate a incêndios no Pantanal, força-tarefa contará com 44 brigadistas

Márcio Yule e diretor-presidente do IHP, Ângelo Rabelo / (Foto: Divulgação)

O coordenador estadual do Prevfogo/Ibama em Mato Grosso do Sul, Márcio Yule, visitou o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), nesta sexta-feira, 31, onde foi definido estratégias para combate aos incêndios no Pantanal este ano. Cerca de 44 brigadistas da Pronto-emprego Pantanal que vão atuar entre junho e dezembro.

Conforme o IHP, houve a definição de parceria para atuar na prevenção e combate a possíveis focos de incêndios florestais na região da Serra do Amolar, no Pantanal. O instituto deve prestar apoio com sistemas de comunicação, com a base instalada no território, além do suporte do Sistema Pantera de monitoramento, que usa inteligência artificial para identificar incêndios.

O Prevfogo, responsável pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, deverá divulgar as ações oficiais definidas para atuar no Estado no mês de abril.