Para conter alagamentos ocasionados há 50 anos, governo investe mais de R$ 20 mi

O Governo de Mato Grosso do Sul está transformando a realidade dos moradores de Batayporã, onde os alagamentos na região da Lagoa do Sapo - problema que persiste há mais de 50 anos - estão com os dias contados.

Com 32% das obras já executadas, a recuperação da drenagem conta com a instalação de aproximadamente 4 mil metros lineares de galerias pluviais e uma nova bacia de amortecimento com capacidade para mais de 60 mil metros cúbicos.

Esse investimento, de mais de R$ 20,6 milhões, beneficiará diretamente os 10,7 mil moradores da cidade, em especial os que residem na área central e comerciantes da região, trazendo alívio após décadas de transtornos durante o período de chuvas intensas.

O projeto faz parte do compromisso do governador Eduardo Riedel com o desenvolvimento dos municípios, reforçando o 'MS Ativo Municipalismo', que visa garantir investimentos essenciais para melhorar a qualidade de vida nas cidades de Mato Grosso do Sul.

As intervenções prometem transformar a região central de Batayporã, onde os comércios e residências constantemente sofriam com inundações, agora vendo uma solução definitiva à vista. A previsão é de que a obra seja entregue até outubro de 2025, marcando um novo capítulo para a cidade.

Além das obras de drenagem na Lagoa do Sapo, a cidade também está recebendo aproximadamente R$ 2,5 milhões em recursos para melhorias na infraestrutura urbana. Pavimentação asfáltica e novas redes de drenagem de águas pluviais estão em andamento no Residencial Antônio Olímpio Pinheiro e na Vila Maria Gonçalves da Silva, reforçando ainda mais o compromisso do governo com a população.

Essa série de investimentos, coordenada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, vinculada à Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), simboliza o esforço contínuo do Governo do Estado em resolver problemas históricos e garantir o desenvolvimento sustentável dos municípios do Mato Grosso do Sul.