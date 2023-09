Para desmistificar o autismo, projeto social promove encontro

O encontro aconteceu na última quarta-feira (13), na Câmara Municipal / Divulgação/Prefeitura Municipal de Aquidauana

Além disso, o encontro tratou sobre a importância do apoio dos pais, familiares e amigos no processo de acompanhamento e interação social.

A palestra, ministrada pela promotora de justiça, Angélica de Andrade Arruda, assuntou sobre os direitos das pessoas com transtorno espectro autista (TEA), que destacou a inclusão, acesso à educação, emprego e participação da sociedade.

No encontro, o neuropediatra, Thiago Gonçalves dos Santos, abordou o tema “Compreender o transtorno do espectro autista: uma análise detalhada” e explicou de forma simples sobre os principais sinais, sintomas, diagnósticos e tratamento.

Ele ressaltou sempre que o autismo não é uma doença, mas sim uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro que afeta a forma como uma pessoa percebe o mundo e se socializa.

Para Fábia da Silva, mãe de uma criança de 6 anos, diagnosticada com TEA, conta que a maior dificuldade foi encontrada no início, sobretudo no processo de diagnosticar o Autismo.

“No início nós tivemos dificuldade para ter diagnóstico correto sobre o Autismo. Fomos em vários médicos e nenhum diagnóstico fechado. Hoje, somos acolhidos, entendemos sobre o assunto, e procuramos passar para outras pessoas que ainda não sabem sobre o diagnóstico”, declara a mãe.

A fim de reforçar o compromisso que a cidade de Aquidauana possui em tratar de forma humanizada o tema, Patrícia Panachuki, secretária de Saúde e Saneamento, conta que é importante olhar com inclusão, para combater quaisquer tipos de preconceito e discriminação.

“A SESAU está empenhada em disponibilizar o melhor para a pessoa, e para a família. Temos profissionais capacitados para atender as crianças que necessitam desse atendimento, para que os mesmos tenham cada vez mais autonomia e melhorem a sua convivência no dia a dia”, finalizou a secretária Patrícia.

Dentre os presentes no evento estavam a presidente do Lions Clube de Aquidauana - Inácia Gabriel da Silva Miranda, os secretários municipais Ernandes Peixoto (Finanças), Patrícia Panachuki (Saúde) e Josilene Rodrigues Rosa (Assistência Social), o vereador Clériton Alvarenga, a coordenadora da Pestalozzi de Aquidauana – Fátima Midoguti, a diretora do IFMS, Campus Aquidauana – Hilda Romero, e o 1º Sgt. G. Benites, representando o Capitão Alex Fernandes, do 1º Sub Grupamento de Bombeiros.

O evento foi uma realização do Lions Clube Aquidauana, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Câmara Municipal de Aquidauana.