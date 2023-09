Para fugir do calorão, onças-pintadas se refrescam no Pantanal

Flagrante das Rainhas do Pantanal, em meio a ondas de calor / Reprodução/ Rian Oliveira

Em um intervalo de 20 minutos, Rian conseguiu registrar com drone a imagem de onças se refrescando nas águas do rio Paraguai. A majestosa rainha do Pantanal até percebe a presença do objeto, porém continua focadas em seu banho refrescante.

Pouco tempo depois, ele também registra o segundo flagrante, outra onça descansando tranquilamente em uma caverna.

Rian relata ao G1 que estava de prontidão para gravar a aparição de animais silvestres, quando foi surpreendido pelas imagens das duas onças. Rian diz que a diferença de distância entre as duas era de aproximadamente 10km.

"Foi um pouco difícil de pilotar por conta da emoção, mas ainda bem que consegui registrar", disse ao G1.

Nessa época do ano, que é quente e seca em diversas áreas do Pantanal, é comum observar a presença de animais silvestres, como as onças ou as capivaras, se refrescando em rios. Com a intensa onda de calor, mais flagrantes como esses podem se tornar frequentes.

Confira o vídeo: