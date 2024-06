Para reduzir espera de consultas oftalmológicas, Governo realiza mutirão

O Governo do Estado, por meio do Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas’, inicia nesta sexta-feira (28) o atendimento de pacientes para a realização de consultas de triagem e pré-operatório oftalmológicos no Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados. A ação, que acontece até domingo (30), faz parte da segunda etapa do projeto que visa reduzir a espera por procedimentos no estado.

Para a superintendente de Gestão Estratégica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e coordenadora do MS Saúde, Maria Angélica Benetasso, o projeto reforça o processo de regionalização da saúde no estado. “É muito importante deixarmos o paciente mais próximo do seu município, então realizar um procedimento dentro da macrorregião onde está sediado ou o mais próximo possível faz toda diferença. Nesta etapa cerca de 80% dos pacientes são de Dourados”.

Pacientes dos municípios de Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Douradina, Dourados, Eldorado, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina serão atendidos nesta etapa.

Durante os três dias de atendimentos, 600 pacientes agendados passarão por consultas onde será possível analisar o caso de cada um deles e verificar a necessidade de cirurgia ou se serão encaminhados para outros serviços disponibilizados.

“Serão três dias de atendimentos e os procedimentos oftalmológicos serão agendados conforme evolução de cada caso, de cada paciente”, afirma Benetasso.

A previsão é de que as cirurgias de catarata, pterígio – membrana formada de vasos sanguíneos e tecido fibroso que cresce nos olhos – e capsulotomia a YAG laser – procedimento realizado para a limpeza de lente intraocular – sejam realizadas a partir do mês de julho no Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados.

“É uma grande honra podermos participar desse projeto juntamente com a SES. Ele proporciona o acesso à saúde de qualidade, um movimento muito importante que fortalece e garante saúde à população sul-mato-grossense”, enaltece o diretor-geral do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, Alex Marques Cruz.

Com isso, o projeto avança e leva atendimento de qualidade a diversos pacientes de Mato Grosso do Sul. O projeto ‘MS Saúde – Mais Saúde, Menos Fila’ já realizou mais de 39 mil atendimentos entre cirurgias e exames diagnósticos desde o seu lançamento, em maio de 2023.

Hospital Regional de Cirurgia da Grande Dourados

Inaugurado em 2015, o Hospital Regional de Cirurgia da Grande Dourados faz parte da rede hospitalar do Estado, sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas em 33 municípios da região.

A unidade atualmente oferece vários serviços, desde consultas e cirurgias em diversas especialidades como cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, otorrinolaringologia, urologia, vascular e oftalmologia, além de realizar exames como ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia e colonoscopia.