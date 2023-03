Para segurança do turista, guias recebem noções básicas de salvamento

A Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, com o apoio do Corpo de Bombeiros, como parto do Programa de Qualificação do Turismo, realizou mais um curso de atualização de Noções Básicas Salvamento Aquático e Atendimento Pré-Hospitalar, oferecido aos Guias de Turismo.

As aulas aconteceram entre 14 e 15 deste mês, sendo o terceiro treinamento do ano no Programa de Qualificação do Turismo. Este curso foi destinado aos guias de turismo que atuam nos atrativos turísticos da cidade. O curso ofereceu aos 13 participantes, treinamento para aperfeiçoar as habilidades e técnicas do atendimento de salvamento aquático e atendimento pré-hospitalar, dentro das atividades turísticas.

A participação do 8º. Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Bonito foi realizado pelos militares, Tenente Ronaldo Machado de Lima, Sargento Daniel e Soldado Guimarães, aulas teóricas e a aula prática desenvolvida no Balneário Municipal.

O prefeito Josmail Rodrigues “parabeniza os Guias de Turismo que participaram desta capacitação e reforça que a qualificação é prioridade dentro da gestão pública e o programa de qualificação irá continuar em 2023, ampliando a quantidade de cursos ofertados para todo o trade turístico e a comunidade em geral”.

Segundo o Capitão Diego Baumgardt, comandante do 8° Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Bonito, “o curso de atualização para os Guias de Turismo, consiste em preparar e proporcionar o aperfeiçoamento de técnicas de atendimento pré-hospitalar e salvamento aquático, já que possuem alguns conhecimentos e a melhorias contínuas para atuarem nessa atividade. Vale salientar que exige o esforço e empenho dos participantes que passam por teste no final do curso para atingir uma nota que o classifica como apto e inapto para profissão”.

O Programa de Qualificação para o Turismo foi criado em 2022, pela Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio em parceria com diversas instituições. Para mais informações sobre os cursos que estão com inscrições abertas, ligar no telefone 3255-2160.