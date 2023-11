Parceria entre Governo de MS e iniciativa privada vai restaurar 378 km de rodovia

Governo de MS

Parceria entre iniciativa privada e o Governo de Mato Grosso do Sul vai recuperar 378 km de rodovias no estado, nas regiões de Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Camapuã.

A parceria foi formalizada com a Suzano. Além de melhorar os caminhos da produção, a iniciativa ajuda no dia-a-dia das pessoas que vivem e trabalham no campo.

Conforme termo de cooperação assinado nesta semana, serão recuperados 10 trechos das rodovias MS-357, MS-340, MS-456, MS-338 e MS-324.

Os serviços começam de maneira imediata e prioritária em 66 quilômetros da MS-338 e da MS-357, ao norte da BR-262; e em 105 quilômetros da MS-456, MS-357 e MS-340, ao sul da rodovia federal. O restante será executado em 2024.

Com a iniciativa, as estradas estaduais não pavimentadas serão recuperaras com arenito e brita graduada, dando melhores condições de tráfego aos veículos.

“Serão mais de 255 mil toneladas de brita executadas até 2024. Nós da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e da Seilog vamos misturar, transportar e aplicar o material na pista. Já a empresa vai fornecer a matéria-prima”, explicou o titular da Seilog, Helio Peluffo Filho.

Com assessoria