Parceria entre PMA de Aquidauana e UEMS garante melhor atendimento a animais resgatados

No ano passado a PMA capturou e resgatou 1.904 animais silvestres / Divulgação/PMA

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aquidauana fechou uma parceria com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), que possui o Centro de Estudos em Meio Ambiente, Áreas Protegidas e Desenvolvimento Sustentável (Cemap), para recebimento e atendimento a todos os animais que foram capturados e resgatados pela unidade no perímetro urbano e nas rodovias.

Uma das grandes dificuldades da PMA no interior são os atendimentos médicos veterinários, especialmente, aos animais vítimas de acidentes, para a estabilização da saúde, até sua remoção ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

No Cemap (Centro de Estudos em Meio Ambiente, Áreas Protegidas e Desenvolvimento Sustentável), coordenado pelo professor Afrânio José Soriano Soares, ficam médicos veterinários da Uems e do Projeto Estrada Viva, que além de atenderem os animais e avaliarem as condições para possível soltura imediata na natureza, também se encarregarão de todos os cuidados com os bichos e encaminhamento ao CRAS, assim que possível.

Assim contribui para atendimento especializado e de emergência aos animais e também com a racionalização de recursos públicos ao evitar o deslocamento de viatura para cada animal capturado que precise de encaminhamento.

No último dia 13, dois animais feridos, sendo uma arara-canindé e uma gavião carijó, foram entregues ao Cemap, onde receberam atendimento e já se encontram no CRAS, na Capital.

No ano passado a PMA capturou e resgatou 1.904 animais silvestres e 2.841 em 2021 e todos necessitaram de avaliação.

Em Aquidauana e em outros municípios, este trabalho era feito por médicos veterinários voluntários e universidades. O Cemap possui laboratório e ambulatório de fauna, veículos especializados para o transporte, bem como locais adequados para a fauna entregue, até o possível transporte para o CRAS em Campo Grande.