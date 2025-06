Parceria leva moradias a aldeias indígenas e assentamentos em MS

A cerimônia contou com a presença do secretário nacional de Habitação, Augusto Henrique Alves Rabelo, além de prefeitos, lideranças indígenas e representantes de entidades sociais envolvidas no projeto.

“Temos uma equipe técnica preparada e comprometida com resultados. O mais importante é fazer parcerias que entreguem melhorias reais à população, e a habitação é uma das principais necessidades em qualquer município. Ver o sonho da casa própria se tornar realidade é muito gratificante”, afirmou o governador Riedel.

Investimento em inclusão e dignidade

As novas moradias serão construídas nos municípios de Aquidauana, Anaurilândia, Maracaju, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Rio Negro, Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia. As aldeias contempladas incluem Buritizinho e Limão Verde (Aquidauana), Lagoinha (Miranda), Brejão e Taboquinha (Nioaque), São João (Porto Murtinho), Sucuri’y (Maracaju), Olho D’Água (Dois Irmãos do Buriti), Lagoinha e Córrego do Meio (Sidrolândia).

Nos assentamentos, serão beneficiadas famílias das comunidades Esperança (Anaurilândia), Água Viva e Santa Rosa (ambas em Rio Negro).

Riedel destacou a importância de levar políticas públicas às aldeias. “Sempre tive a convicção de que as comunidades indígenas precisam ser incluídas nas ações do Estado. Estamos falando não apenas de moradias, mas também de centros culturais, escolas e acesso à água potável. Só é possível realizar tudo isso com apoio dos municípios e da União”, afirmou.

Apoio federal e reconhecimento municipal

O secretário nacional de Habitação elogiou a iniciativa e reafirmou o compromisso do Governo Federal com o avanço do setor. “É um momento simbólico, pois atende populações que mais precisam de atenção. Desde 2023, já somamos mais de R$ 3 bilhões em investimentos via FGTS e Minha Casa, Minha Vida, com 19 mil unidades habitacionais financiadas. E temos certeza de que as propostas e demandas continuarão chegando”, disse Rabelo.

Representando os prefeitos, Wlademir de Souza Volk, de Dois Irmãos do Buriti, ressaltou o impacto social da política habitacional. “A habitação reduz desigualdades e promove desenvolvimento. Na ponta, sentimos a alegria das famílias que conquistam sua casa própria”, afirmou.

A diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado), Maria do Carmo Avesani, destacou o trabalho conjunto que tem garantido avanços. “Essa parceria está dando certo. Agora vamos acompanhar de perto as obras, realizar reuniões técnicas e ouvir as comunidades para garantir resultados cada vez melhores”, completou.

